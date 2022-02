Presentan demanda por discriminación sexual contra la Universidad Estatal de San Diego

(NOTICIAS YA).-Un grupo de estudiantes-atletas presentó este lunes una demanda colectiva por discriminación sexual contra la Universidad Estatal de San Diego, alegando que la escuela ha privado a las atletas de ayuda financiera atlética en violación del Título IX.

Se trata de 17 atletas universitarias que presentaron la demanda por violar el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 al privar a las mujeres de la misma ayuda financiera atlética que los hombres.

La demanda colectiva federal por discriminación sexual, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, alega que "SDSU no ha pagado a sus estudiantes-atletas del equipo femenil universitario, la misma ayuda financiera atlética durante más de una década, y no les ha pagado más de $1,200,000 en la misma ayuda financiera atlética en los últimos dos años académicos, y no les está pagando la misma ayuda financiera atlética este año académico".

La demanda también afirma que la escuela ha estado privando habitualmente a las mujeres de ayuda financiera deportiva durante varios años en función de su género, donde también le pide a la corte que ordene a SDSU que cumpla con el requisito de equidad de género del Título IX y brinde ayuda financiera atlética equitativa para los futuros atletas.

Cuando el 57.22% de los estudiantes atletas de SDSU eran mujeres en el año 2020-21, la demanda alega que deberían haber recibido el 57,22 % de la ayuda financiera atlética otorgada, pero en realidad recibieron el 50,64 %. La demanda alega que esto equivale a que las 305 atletas estudiantes universitarias de SDSU obtuvieron más de $570,000 menos de lo que deberían haber recibido.

Los demandantes incluyen a la ex miembro del equipo universitario de remo de mujeres Madison Fisk, junto con 16 estudiantes-atletas anteriores y actuales de SDSU.

“Es un día triste para toda la comunidad SDSU que tenemos que demandar a la universidad para que cumpla con el Título IX y brinde ayuda financiera deportiva por igual a mujeres y hombres”, dijo Fisk. “El Título IX ha sido la ley durante 50 años y SDSU todavía no brinda a sus atletas mujeres el mismo apoyo de becas. Es hora de que eso cambie”.

Arthur H. Bryant, abogado principal de las mujeres, dijo: “Los informes (SDSU) presentados ante el gobierno federal muestran que, desde al menos 2010, SDSU ha estado estafando a sus atletas por cientos de miles de dólares en igualdad atlética y ayuda económica cada año. Esto es discriminación sexual ilegal, simple y llanamente. Tiene que parar.

En un comunicado, la Universidad Estatal de San Diego dijo: “SDSU afirma su sólido compromiso de larga data de apoyar, capacitar y brindar apoyo financiero competitivo a sus estudiantes-atletas. Les hemos ofrecido a las estudiantes-atletas una selección de muchas y variadas opciones en las que competir y ser competitivas; este es un sello distintivo de la programación de atletismo de SDSU”.

La declaración de la escuela también decía que “otorga aproximadamente el 95% de todas las posibles becas permitidas según las reglas de la NCAA para sus equipos masculinos y femeninos, y la fracción restante se explica por razones legítimas a discreción de los entrenadores de SDSU. Las reglas de la NCAA prohíben que todas las escuelas, incluida SDSU, otorguen becas deportivas ilimitadas. Exceder estos límites haría que los estudiantes atletas no fueran elegibles para competir.

Con información de City News Service.