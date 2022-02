Sigue búsqueda de sujeto que disparó a 3 personas en iglesia de Aurora

(NOTICIAS YA).- El hombre que abrió fuego durante la noche del viernes en la iglesia “Faro de Luz”, en Aurora, sigue siendo buscado por las autoridades.

De acuerdo con diversos reportes de KDVR, la Policía local emitió una orden de captura contra José de Jesús Montoya Villa, de 31 años de edad, luego de que disparara contra tres personas en el lugar.

LEE: Residentes de Aurora logran escapar de edificio en llamas

La orden emitida el domingo acusa a Montoya Villa de homicidio en primer grado y otros cargos.

UPDATE: ARREST WARRANT ISSUED #APDNews

Major Crimes Unit Detectives have issued a warrant for 1st Degree Murder for Jose De Jesus Montoya Villa (1/11/91).

Anyone w/ info on his whereabouts is asked to call local law enforcement or @CrimeStoppersCO.https://t.co/ts9ZlJQxpY https://t.co/Tp3DmcAj78 pic.twitter.com/GJFmwUqwij

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) February 6, 2022