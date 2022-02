Violencia azota las escuelas de la ciudad de las Vegas

las Vegas High School se convirtió en el centro de otro nuevo acto de violencia en la ciudad. Una estudiante golpeó incesantemente en la cabeza a una compañera de clases hasta dejarla inconsciente y esto ante la mirada de otros estudiantes que solo sirvieron de espectadores, un hecho que actualmente investiga el CCSD.

Este hecho se suma a otro ocurrido en el Legacy High School y es que una adolescente de 17 años se encuentra actualmente en un centro de detención juvenil después de un ataque violento a una secretaria de la escuela. Según lo que se detalla, la estudiante estaba golpeando a esta trabajadora también la cabeza.

Ante esta situación el CCSD aseguró los siguiente:

La situación de violencia en las escuelas parece salirse de control…Durante finales del 2021 y comienzos del 2022 han sido varios los eventos de esta índole. No importa la edad, el sexo o su nacionalidad, el resultado es el mismo, una descarga de violencia sin fin es por eso que los padres del valle no paran de demostrar su consternación y sobre todo preocupación al pensar que sus hijos puedan ser víctimas de agresión…

Para Marisa Silva es una preocupación constante que no la deja estar tranquila: Como yo me imagino que muchas madres van a trabajar y mandan a sus hijos a la escuela para que aprendan no para ser agredidos, golpeados, amenazados o mucho menos estar con miedo…