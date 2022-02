Hombre denuncia negativa de Aerolínea para devolverle su Dinero

Michael estaba emocionado de volver a su país en junio de 2020 luego de 20 años de no viajar a Panamá, pero sus planes se truncaron con la llegada de la pandemia. Ahora a casi dos años sigue esperando una respuesta de la aerolínea donde compró ese boleto.

“Llamó y le doy el número de reservación me dicen: permite un minuto y ahí me quedé esperando de repente llegan a la línea y me dicen todavía estoy tratando de checar el pedido hablar con supervisores pero ahora no tenemos supervisor disponible pero estoy tratando y de repente la llamada se cuelga” asegura Michael Ordde en sus intentos por recibir respuesta

Tras haber cambiado la fecha del vuelo y recibir una cancelación de parte de la aerolínea asegura no recibir respuesta del reembolso correspondiente que supera los $1,000, mismos boletos que no puede utilizar debido a no tener vacaciones disponibles. Y de los cuales tiene una gran preocupación ya que le informaron que estos vencen en el mes de marzo

“Llevo más de cinco intentos y nada he intentado mandar e-mail y en los e-mail que mandó te hago un número de caso y dicen que en 15 días alguien se va a contactar conmigo y tampoco” Dijo Orden agregando que esta situación nadie la veia venir (refiriéndose a la pandemia del Covid-19)

Expertos aseguran que si usted compró un boleto antes del 20 de marzo de 2020 como este caso, la posibilidad de una devolución es grande debido a que las cancelaciones son inminentes. y ahora ciertas políticas se han ido flexibilizando

“Mi sugerencia es leerlo bien sobre todo si están comprando por páginas web cuales permiten penalizaciones y cuáles son reembolsables a veces es mucho mejor que por una diferencia muy poca pagar una mejor opción y estar cubierto es mejor que tengas una eventualidad en caso de qué no puedas viajar” Milagros Davila de la agencia de viajes Compass Travel.

Pero en caso de tener que cancelar sus reservaciones hay pasos importantes a seguir cómo comunicarse inmediatamente con la aerolínea o la agencia de viajes para informar y así buscar una solución rápida como cambio de fecha de vuelo e incluso una posible devolución.

Estar muy alertas a los términos y condiciones del boleto aéreo que estamos comprando es crucial en estos momentos.

Pero el caso de Michael es muy similar al de muchas personas en el país están pasando por una pesadilla ya que sus planes de viaje se cancelaron debido a la llegada de la pandemia y a casi dos años siguen esperando soluciones

