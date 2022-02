Niña hispana sobrevive a masacre

(NOTICIAS YA).-Una tragedia vive una familia de Colorado Springs luego de que un tiroteo mortal acabara con la vida de una madre mexicana y su hijo de solo meses de edad.

La única sobreviviente del sangriento crimen es una bebé que quedó bajo el cuidado de su abuela. Se trata de la pequeña Amber Marie, quien todavía no cumple dos años y ya atraviesa el que será quizás el momento más duro de su vida.

“Lamentablemente una tragedia muy dolorosa”, indicó Servanda Mijangos García, abuela de Amber.

Su madre, Lizet salinas, de 26 años, y su hermanito George, de ocho meses, fueron asesinados a balazos junto a ella, por su propio padre, denuncia la familia.

"Le quitó a su madre y a su hermanito. Tenían dos hijos que tanto deseaban y que Dios se los había concedido", añadió Mijangos.

David Weingarten, de 29 años, fue capturado por la policía local y permanece tras rejas. Según la tía de Amber, solía tener ataques neuróticos.

"Cualquier ruidito o lo que sea, como que lo fastidiaba, si lloraba la niña", dijo Lizbeth Nayeli Salinas Mijangos, tía de Amber.

Ella cuenta que los disparos no sólo mataron a su gemela, sino también a una parte de ella.

"Me duele mucho, era mi otra mitad. Ella siempre quiso ser madre y yo sé que ella trató de ser la mejor madre para sus dos hijos", agregó.

Amber fue la única sobreviviente al tiroteo en su hogar, que ahora es la escena del sangriento crimen, por lo que ha quedado bajo el cuidado de su abuela.

Para esta abuela mexicana su mayor preocupación es el futuro de la pequeña, por lo que ha abierto esta cuenta de Go Fund Me en busca de ayuda. Para lograr así que la mancha en su infancia no arruine su adultez.

Para ayudar, puede hacer clic aquí: https://gofund.me/bb78e500