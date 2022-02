Policía de San Diego advierte sobre falsos agentes cometiendo estafas

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de San Diego emitió una advertencia a la comunidad sobre una estafa telefónica en la que personas se hacen pasar por agentes del orden público.

Las autoridades emitieron la alerta el lunes, donde explicaron que la estafa consiste en que personas se hacen pasar por oficiales del departamento de policía, supuestamente llamando desde una de las divisiones utilizando la técnica mejor conocido como "spoofing" o "suplantación de identidad" para pedir dinero a la comunidad.

“El Departamento de Policía de San Diego NUNCA lo llamará para exigir o pedir dinero”, dijo la agencia en un tuit.

*SCAM ALERT*

We're aware of a scam where people are making it seem as if SDPD is calling from one of our divisions (spoofing) & asking for money. SDPD will NEVER call you to demand or ask for money. Please call us @ 619-531-2000 to confirm if the person calling you is with SDPD pic.twitter.com/jgHGk21MWK

