16 años de prisión para madre que abusó de niña de 7 años

Una mujer de Colorado que abusó fatalmente de su hija de 7 años y mintió sobre su salud para obtener donaciones de organizaciones benéficas por un valor de al menos $100,000 dólares fue sentenciada el miércoles a 16 años de prisión.

La jueza Patricia Herron emitió la sentencia después de que Kelly Turner se declarara culpable en un acuerdo con los fiscales el mes pasado de abuso infantil que resultó en la muerte de la niña, Olivia, en 2017, y de fraude caritativo y robo.

Los cargos anteriores de asesinato en primer grado, intento de influir en un servidor público y falsificación fueron retirados como parte del acuerdo de culpabilidad. Turner no dijo nada durante su audiencia de sentencia virtual, pero se secó las lágrimas cuando los fiscales reprodujeron un video hecho por el abuelo de Olivia, Lonnie Gautreau, de Olivia riendo y sonriendo, horneando un pastel, bailando con un disfraz de princesa, jugando a la doctora con sus muñecas y cantando canciones.

Las autoridades han dicho que Turner mintió a los médicos sobre el historial médico de Olivia mientras transmitía sus dificultades para recibir dinero y otros favores de organizaciones como la Fundación Make-A-Wish. La niña había recibido cirugías y medicamentos innecesarios hasta su muerte en el cuidado de hospicio de Denver en 2017.

Ese verano, Olivia Gant cantó alegremente "Hakuna Matata" de "El Rey León" mientras la llevaban en silla de ruedas a un hospicio en Denver con un pijama morado. “Significa que no te preocupes por el resto de tus días”, cantó. La niña murió menos de un mes después.

El video publicado por su madre, Kelly Turner, fue uno de los muchos clips que destacan la batalla de la niña con la enfermedad y la muerte, que según las autoridades fue utilizado por su madre para engañar a los médicos y pedir favores y donaciones para ayudar a aliviar el dolor de su hija.

Las autoridades han dicho que Turner pasó años inventando la enfermedad de su hija, ganando la simpatía de las noticias de televisión y fundaciones benéficas como Make-A-Wish, que incluso organizó una fiesta de disfraces de "princesa murciélago" para Olivia en un hotel que costó $ 11,000.

La causa de la muerte de la niña se mencionó primero como falla intestinal, pero una autopsia posterior no encontró evidencia de esa condición. Las autoridades no han dicho qué la mató, pero, según la acusación, los médicos aceptaron la presión de Turner para dejar de alimentar a su hija.

Los psiquiatras han dicho que el comportamiento de Turner parece consistente con el síndrome de Munchausen por poder, un trastorno psicológico que aparece cada vez más en películas y televisión en el que los padres o cuidadores buscan atención en la enfermedad de sus hijos o dependientes y, a veces, les causan lesiones.

Turner se mudó a Colorado desde Texas con sus tres hijas y les dijo a los médicos a lo largo de los años, a partir de 2012, que Olivia padecía numerosas dolencias y enfermedades, lo que convenció a los profesionales médicos para que realizaran cirugías y surtieran recetas para enfermedades que ella no tenía. Las acciones provocaron un reclamo de $25 millones contra el sistema hospitalario por parte de los abuelos y el padre de Olivia, argumentando que el hospital no cumplió con sus deberes como informantes obligatorios de abuso infantil. El caso se resolvió en agosto. Una abogada que representa a los abuelos dijo que no podía hacer más comentarios.

Antes de que Olivia fuera admitida en cuidados paliativos donde murió, los médicos dijeron que solo había recibido el 30% de la nutrición requerida, según la acusación.

A lo largo de la campaña de Turner para llamar la atención sobre su hija moribunda, buscó donaciones para ayudar a cumplir los sueños de Olivia como atrapar a un tipo malo con la policía fotografía por Denver Police.