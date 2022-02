Autoridades lanzan campaña "Si toma, no maneje"

Campaña que hoy fue lanzada para la prevención de personas que conduzcan en estado de ebriedad en el Condado Clark, comisionados representantes de uber y una organización se unieron con la finalidad de disminuir los accidentes viales en esta metrópoli .

La campaña que hoy fue lanzada para la prevención de personas que conduzcan en estado de ebriedad en el condado Clark, comisionados, representantes de uber y una organización se unieron con la finalidad de disminuir los accidentes viales en esta metrópoli .

“decidan quien los lleve antes de consumir la primera bebida de alcohol piensen cómo van a llegar a casa esa noche, no importa que haya sido solo una bebida.”

El comisionado del condado clark, michael naft , representantes de madd por sus siglas en inglés “mothers against drunk driving’., anheuser bussch y uber se unen para lanzar la campaña “decide to ride” ‘si beben no conduzcan.”., presentación en el anfiteatro del centro del gobierno con el objetivo de pedirles a las personas que planifiquen con anticipación si van a ingerir bebidas alcohólicas asegurarse de tener una manera segura de llegar a sus hogares.

‘sabemos que este fin de semana se llevará a cabo el “super bowl” estamos emocionados de que suceda y que la gente viaje a esta ciudad para verlo., pero para ser claros este no será el lugar al que la gente venga y manejen en estado de ebriedad y habrá cero tolerancia para esas personas que lo hagan.”

plan que entrará en efecto este fin de semana con descuentos especiales en viajes en uber y que continuará hasta el 17 de marzo, día de san patricio.

“El día de hoy en conjunto con nuestros socios hemos invertido en más de un billón de dólares en iniciativas para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, manejen alcoholizados entre otras.”

también la empresa de uber aportará su granito de arena.

“haremos todo lo mejor posible para que la gente decida quién los lleve y para hacer eso más fácil haremos una promoción especial que servirá a todos los usuarios y obtenga el 25 por ciento de descuento en viajes en uber y hasta cinco dólares de descuento por dos viajes en las vegas durante el domingo del super bowl.”

De acuerdo a información por parte del condado Clark es el undécimo condado más grande del país y brindó amplios servicios regionales a 2, 3 millones de ciudadanos y 45,6 millones de visitantes durante el año dos mil diecinueve.