Mujer hispana denuncia mala práctica médica

Guadalupe Silva es una madre del Valle que está pasando por una terrible situación y es que lo que empezó como una visita al médico por dolores en uno de sus riñones, terminó convirtiéndose en una agonía.

Mi esposo me lleva al hospital y ahí me dicen que tengo una piedra muy grande en el riñón y me dice el doctor que ya no me puedo ir a mi casa.

Y tras días de dolor e incomodidad deciden intervenirla quirúrgicamente el 13 de diciembre del 2021, sin embargo el resultado no fue el esperado ya que según le informan dos días después la operación no fue realizada y mucho peor, debido a un error médico..

Me meten a cirugía y resulta que no me operan porque me dijeron que el doctor me perforó la uretra…

Tras un mes de lucha finalmente le asignaron nueva fecha para operarse el 27 del mes pasado, sin embargo un día antes le avisaron que su operacion había sido suspendida ya que el seguro médico había negado el pago de la intervención, lo que la obligaba a costear 46.000 dólares de su bolsillo, un dinero que no tiene a su disposición.

Si se me aprobó para una operación de emergencia y no me operaron por qué no me van a aceptar de nuevo ? y me dijeron los médicos que eso no es problema de ellos y que buscara mi propio beneficio de salud.

Sin tener a quién acudir la angustia y la frustración la embarga y es por eso que en estos momentos la señora Guadalupe necesita de la colaboración de toda la comunidad y ha puesto a la disposición de todos una cuenta gofundme que le ayude a costear su operación que tanto necesita.

https://www.gofundme.com/f/nj3ej4-emergency-surgery