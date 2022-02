Aeropuerto de San Diego podría vivir temperatura récord el día de hoy

(NOTICIAS YA).-Febrero continúa con fuertes ráfagas de viento a causa de la condición Santa Ana, pero también sigue rompiendo récords de temperaturas calurosas para los días de este mes.

Las temperaturas estarán por encima de los 90 grados Fahrenheit en gran parte de la zona costera de la región, incluso se espera que sea sobrepasada la temperatura récord en muchas de las localidades.

Another warm day is in store, especially west of the mtns.

Many daily high temp records will likely be broken today.

San Diego Airport's all time February high temp record was 90 set back in 1995. With a forecast high of 91 today, that monthly record will be in jeopardy. #cawx pic.twitter.com/7rkwq5ToI7

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) February 10, 2022