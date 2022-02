Fuerte incendio en Laguna Beach provoca evacuación del área

(NOTICIAS YA).-Este jueves Laguna Beach despertó con una orden de evacuación a causa de un incendio de maleza en el área.

El incendio fue nombrado como "Emerald Fire" y fue reportado poco después de las 4 a.m. cerca de la comunidad de Emerald Bay, hasta las 6:15 a.m. había arrasado con siete acres, de acuerdo con una publicación en Twitter de parte de la Autoridad de Incendios de Orange County.

A call came in at 4:09 a.m. this morning reporting a vegetation fire in #EmeraldBay. We are currently on scene of the 7 acre fire. Resources and additional strike teams have been requested from throughout OC and the region to support firefighting efforts.

— OCFA PIO (@OCFireAuthority) February 10, 2022