"Ya despierta a Diego", pide a su abuela hermanito de niño asesinado en Juárez

(NOTICIAS YA).-El cuerpo de Diego fue abandonado en un terreno baldío de Juárez y hallado el pasado lunes. Ahora su familia está desconsolada haciendo los arreglos funerarios.

Nadie, menos su hermano más pequeño, se explican ni comprenden la terrible situación.

Durante el velorio, su abuelita accedió a platicar con el medio local NetNoticias y narró varias anécdotas de su nieto, Diego, de 11 años. Lo describió como "un niño con muchos anhelos, alegre, nada peleonero y siempre servicial".

Habló sobre los hermanos de Diego, una jovencita de 13 años, quien cayó en depresión. Y también de su hermano menor, quien no comprende la situación y al pasar frente al féretro pide que ya despierten a su hermano: "Ahorita me dijo el niño. Abuelita, ya despierta a Diego porque ya durmió mucho tiempo. Claro, con sus palabritas verdad, pero pues él aún no comprende nada".

Diego disfrutaba mucho prepararle donas a su hermanito pequeño, pues "su papá es panadero y se lo llevaba al trabajo. Ahí aprendió a hacer pan y lo hacía muy rico", contó la abuela. "Pero, ya me lo quitaron", lamentó.

Diego fue hallado muerto la tarde del lunes 7 de febrero en un terreno baldío, también muy cerca de donde vivía con su papá y su abuelita.

De acuerdo con la necropsia que dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE) el menor murió a causa de asfixia por estrangulamiento, Diego fue ahorcado.

Hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer sobre la detención de alguno de los responsables, aunque se cree que existen pistas pues varios vecinos captaron imágenes del momento en que se llevaron al menor, según comentó la abuela.