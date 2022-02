Asesinato del pequeño Diego en Juárez pudo ser "por venganza", revela Fiscalía

(NOTICIAS YA).-El pequeño Diego, quien fue asesinado y hallado el pasado lunes en un terreno baldío de Juárez será sepultado este viernes y la Fiscalía ha revelado una hipótesis sobre su asesinato.

Familia y amigos del niño, de 11 años, le dieron el último adiós y exigieron justicia por el terrible asesinato de un inocente.

Jesús Manuel Carrasco Chacón, de fiscal de Distrito en la Zona Norte, señaló que no descartan que el asesinato del niño de 11 años, "obedezca a una venganza en contra de su familia", de acuerdo con el medio local NetNoticias.

Aunque el caso no se ha esclarecido y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no ha definido el móvil del asesinato de Diego, la hipótesis no está descartada, aseguran.

Carrasco dijo que hasta el momento no hay ninguna persona detenida relacionada con el crimen.

Después de un humilde velorio en casa de su padre, Carlos Alfredo García; la familia sepultara al pequeño este viernes.

Diego fue hallado muerto la tarde del lunes 7 de febrero en un terreno baldío, también muy cerca de donde vivía con su papá y su abuelita.

De acuerdo con la necropsia que dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE) el menor murió a causa de asfixia por estrangulamiento.

Hasta el momento la Fiscalía no ha dado a conocer sobre la detención de los responsables.