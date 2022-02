Extienden hasta el domingo la alerta por ola de calor en San Diego

(NOTICIAS YA).-La presente ola calor se mantendrá durante los siguiente días en la región de San Diego, según lo informó la oficina de San Diego del Servicio Metereológico Nacional.

La dependencia insiste en que no quiere sonar como un disco rayado cuando informa que el día de hoy hay una alerta emitida por las altas temperaturas en el condado, pero asegurando también que las temperaturas invernales habituales para el mes de febrero regresarán a partir del martes de la próxima semana, día para el que se espera que la máxima ronde entre los 50 y 60 grados.

La alerta de calor está en efecto hasta las 6 p.m. del dómingo 13 de febrero.

This is going to sound like a broken record, but it'll be hot again today, Saturday and Sunday. We may also break a few records. 🌞 But winter returns on Tuesday when it will be much colder. #cawx pic.twitter.com/Iu8DBQJ7jb

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) February 11, 2022