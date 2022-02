Posibles artefactos explosivos en estacionamiento al lado Albertson's en El Paso

(NOTICIAS YA).-Según información de última hora, La Policía de El Paso (EPPolice) está alertando por posibles artefactos explosivos al lado de un estacionamiento de Albertson’s en El Paso.

Las patrullas están en la escena, afuera de las bodegas “Extra Space Storage” en Resler, casi esquina con Mesa en la zona oeste de El Paso. Lugar donde oficiales hallaron presuntos artefactos explosivos.

Bomb Squad ha sido notificado.

100 block of N. Resler, self storage facility. Patrol units on scene. Suspected explosive devices located. Bomb Squad has been notified. No other information. Any other updates will be posted here

