A 4 años de la masacre de Parkland, padre de víctima sube a una grúa en protesta

(NOTICIAS YA).- A cuatro años de la masacre en una escuela de Parkland, en Florida, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen en lucha contra la violencia armada, en esta ocasión desde Washington D.C.

El Día de San Valentín de 2018, el amor se vio opacado por el odio cuando un tiroteo cobró la vida de 14 estudiantes y tres maestros en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

El tiroteo de Parkland es una de las peores masacres dentro de una escuela en Estados Unidos y, a pesar de la lucha de organizaciones civiles que surgieron desde entonces, nada ha cambiado para detener la violencia armada.

March For Our Lives, un grupo de prevención de la violencia armada liderado por jóvenes sobrevivientes, junto con las organizaciones de defensa Guns Down America y Change the Ref, lanzaron el lunes una herramienta llamada “Shock Market” que rastreará la violencia armada desde que Biden asumió el cargo.

Además, las tres organizaciones se unieron para protestar este lunes desde la Casa Blanca.

El padre de una de las víctimas, Manuel Oliver, llegó hasta las alturas frente a la Casa Blanca, desde un sitio de construcción, para enviar un mensaje al presidente Joe Biden. Con ayuda de una grúa, Oliver colgó una pancarta que decía: “45,000 personas murieron a causa de la violencia armada durante tu mandato”.

El Departamento de Policía Metropolitana informó que tres personas fueron arrestadas en el sitio de construcción donde se colocó el mensaje, y una de ellas fue Manuel Oliver, de acuerdo con CNN.

Tras perder a su hijo, Joaquin, una de las 17 víctimas del tiroteo de Parkland, Oliver y su esposa Patricia fundaron Change the Ref, un grupo que usa el arte para crear conciencia sobre la violencia armada, y ha acusado a Biden de no hacer lo suficiente para prevenir otras tragedias.

La coalición destaca que la respuesta de Biden ante el aumento de la violencia armada ha sido insuficiente.

Para combatir la violencia con armas de fuego, las organizaciones le piden al presidente que establezca una oficina nacional de prevención de la violencia con armas, además de invertir en programas de intervención contra la violencia en la comunidad y sobre todo responsabilizar a la industria de las armas, detalla CNN.

Mientras tanto, la mañana de este lunes, Biden emitió un mensaje para honrar a las víctimas del tiroteo, reiterando sus planes de frenar la violencia armada y haciendo un nuevo llamado al Congreso para que apruebe una ley sobre control de armas.

“Nunca podremos traer de vuelta a los que hemos perdido. Pero podemos unirnos para cumplir con la primera responsabilidad de nuestro gobierno y nuestra democracia: protegernos unos a otros. Para Parkland, para todos los que hemos perdido y para todos los que quedaron atrás, es hora de cumplir con esa obligación solemne”, decía parte del comunicado de la Casa Blanca, citado por NBC.

Esta no es la primera ocasión en que Manuel Oliver ha llamado la atención desde que perdió a su hijo. En 2018, colocó un chaleco antibalas sobre la estatua de la “Niña sin miedo” en la ciudad de Nueva York, para transformarla en una “Niña temerosa” y destacar que la valentía no es aprueba de balas.