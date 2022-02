Cinco ciudades rompen récord de altas temperaturas en el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-El condado de San Diego continúa experimentando condiciones cálidas y secas, incluso cinco ciudades del condado establecieron temperaturas récord tan solo en el mes de febrero, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Un aviso de calor estuvo vigente hasta las 6 p.m. de este domingo para las áreas costeras y los valles del condado de San Diego, donde se registraron altas temperaturas entre los 80 y 85 grados con temperaturas mínimas entre los 38 a 48 grados.

Se esperaba un descenso en las temperaturas para este lunes 14 de febrero al martes 15 de febrero.

⚠️West winds will become strong over the mountains and into parts of the deserts Monday night through Tuesday night. #CAwx pic.twitter.com/qxqhjLhGwX

De acuerdo al Servicio Meteorológico, las cinco ciudades que impusieron nuevo récord en altas temperaturas en el condado de San Diego durante el sábado 12 de febrero son:

Se predijo que el día más fresco de esta semana sería el martes, cuando las temperaturas máximas podrían ser de 5 a 10 grados por debajo del promedio. Se esperan ráfagas de viento entre las 25 y 30 millas por hora sobre las montañas, los desiertos y las costas, dijeron los meteorólogos.

También se anunció una ligera probabilidad de lluvia y nieve en las montañas para este martes y condiciones secas desde el miércoles hasta el fin de semana.

Here's the storm that will pass through #SoCal on Tuesday, albeit in a weaker state, and bring a few showers along with strong winds to our area. https://t.co/pqs0id6yvK

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) February 14, 2022