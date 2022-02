Expertos de salud advierten sobre el abuso de golosinas este día de San Valentín, por lo que hacen algunas recomendaciones.

Las autoridades quieren recordar a todos los padres de familia el peligro que existe que los menores consuman un alto nivel de azúcar donde se comen muchos chocolates, dulces y cualquier tipo de golosinas.

La Asociación Americana de Diabetes en los Estados Unidos, indica que cerca de 200 mil personas menores de 20 años han sido diagnosticadas con diabetes.

El doctor Alfredo López, médico familiar dice “Yo les recomiendo a los padres que no vayan en exceso, no compren bastantes dulces para sus niños, si quieren darles una bolsita de dulces, está bien que sea pequeña, que no sea grande porque ya eso sería contraproducente.”

La recomendación principal que hacen los expertos, es que hay que estar muy atentos del consumo de azúcar que ingieren los menores, ya que su exceso puede tener consecuencias, porque que los niveles de azúcar en la sangre pueden incrementarse a diario y provocar serias enfermedades.

Debido a los efectos dañinos que causa comer exceso de azúcar, los expertos recomiendan siempre cuidar la alimentación de sus hijos y reducir el consumo de azúcar no solo en golosinas, también en bebidas como los jugos y los refrescos.

Recuerde que, la clave para estar bien, es comer balanceadamente una gran variedad de alimentos y hacer ejercicio esto siempre lo mantendrá con una buena salud.

Múltiples estudios, también han comprobado que el exceso de azúcar en el organismo aumenta el riesgo de la obesidad, ya que cuando se come más azúcar que la que el cuerpo no puede procesar la convierte en ácido graso y la almacena en las células grasas adiposas como en el estómago, caderas, piernas o brazos.

El exceso de azúcar provoca:

Subir de peso

Riesgo de Diabetes

Problemas en la piel

Enfermedades cardiacas

Caries

Enfermedades del Hígado

Ansiedad

Adicción

A corto o largo plazo las consecuencias de ingerir azúcar en exceso, puede desarrollar enfermedades; reducir su consumo puede darle muchos beneficios a su salud.