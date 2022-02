‘Gringa’ pide que den “papeles” a indocumentados

(NOTICIAS YA).-“Esta tierra no es de nosotros, nosotros la robamos”, fueron parte de las declaraciones de Lensay, una estadounidense quien asistió este lunes al capitolio estatal en Denver, para apoyar la protesta de Un Día sin Inmigrantes.

La mujer además denunció que “Estados Unidos explota laboralmente a la personas de color, para tener mano de obra barata” algo que dice debe acabar, y, por lo contrario, se le debería de otorgar la ciudadanía a todas las personas sin un estatus migratorio sólido.

“Es bonito ver que los gringos también nos apoyen. Todos somos uno, los güeros y nosotros”, dijo Patricia González, al ver tantas muestras de apoyo.

Lensay, quien dice “ninguna persona es ilegal en este mundo” mostró con orgullo un cartel que hizo su hija este lunes, luego que le preguntara ¿Qué le quería decir a los inmigrantes.

En el cartel que sostenía la niña con sus pequeñas manos se puede leer: “ tú eres el amor”, mientras que su madre cargaba uno que pedía la eliminación del servicio de inmigración y control de aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)

Sobre la protesta

El movimiento 'Un Día Sin Inmigrantes' busca una reforma migratoria, haciendo presión desde Washington hasta nuestro Colorado, donde enviaron un mensaje al actual gobierno demócrata.

“Que por favor cumplan su promesa desde el inicio de su campaña ellos prometieron una admitía, prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días y hasta ahorita no lo hemos logrado”, dijo José Ortiz, activista proinmigrante.

La manifestación también sirvió para pedir el cese de las deportaciones, eliminar la existencia de ICE y dejar claro que ningún ser humano es ilegal

“Ya es tiempo de tranquilidad, de salir de las sombras, de no tener tanto miedo de que no, no tenemos papeles”, dijo uno de los manifestantes desde el Capitolio en Colorado.