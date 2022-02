Quedó campeón del Super Bowl pero otra razón le trajo mayor alegría este domingo

(NOTICIAS YA).-La esposa del receptor abierto de los Carneros de Los Ángeles, Van Jefferson, entró en labor de parto durante el partido por el título de la NFL celebrado este domingo y tuvo que ser llevada al hospital antes de la conclusión del encuentro.

El jugador publicó en una historia de su cuenta de Instagram, una fotografía donde se le ve sosteniendo al recién nacido, su segundo heredero, en un domingo que sin duda alguna nunca olvidará.

La publicación fue acompañada por el texto: "X2", haciendo referencia a que es el segundo hijo del atleta, hace cinco años la familia había dado la bienvenida a su hija Bella. Jefferson y su esposa llevan una relación desde hace muchos años, siendo novios desde la niñez.

Samaria, la esposa de Jefferson le dijo a The Athletic previo al Super Bowl que no quería perderse por nada del mundo el juego y apoyar a su esposo en la búsqueda del título, aunque sabía que en cualquier momento su fuente se podría romper y tendría que ser ingresada al hospital.

"Como en cualquier otro partido estaré ahí apoyando este domingo y voy a mantener la calma, mientras le rezo a Dios para que mi fuente no se rompa. Estaré ahí, no me lo perderé por nada del mundo", mencionó.