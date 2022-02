Biden dice que EE.UU. aún no verifica retirada de tropas rusas en frontera de Ucrania

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden habló este martes desde la Casa Blanca sobre la tensa situación que se mantiene entre Rusia y Ucrania, destacando que aún no se verifica la retirada de tropas rusas de la frontera con Ucrania; como el gobierno ruso informó horas antes.

Biden destacó que la invasión rusa todavía es una gran posibilidad, pero aseguró que Estados Unidos está preparado para lo que sea que pase y abierto a la diplomacia.

“El Ministro de Defensa ruso informó hoy que algunas unidades militares están abandonando sus posiciones cerca de Ucrania. Eso sería bueno, pero aún no lo hemos verificado”, dijo Biden.

El presidente detalló que lejos de que las tropas rusas están regresando a sus bases de origen, sus analistas indican que siguen en una posición amenazante.

Al menos hasta este martes, Rusia estaría manteniendo a más de 150 mil soldados rodeando Ucrania y Bielorrusia, por lo que una invasión rusa “sigue siendo claramente posible”.

Watch live as I give an update on Russia and Ukraine and affirm that the United States remains open to high-level diplomacy in close coordination with our Allies. https://t.co/5qfOtzG5ol — President Biden (@POTUS) February 15, 2022

Horas antes del mensaje de Biden, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que algunas de sus tropas ya estaban regresando a sus bases de origen, destacando que continuarán con ejercicios militares.

Sin embargo, el gobierno ruso no detalló cuál era la base de origen de esas tropas ni de cuántos soldados estaba hablando. El anuncio de Rusia causó escepticismo entre Ucrania y sus aliados.

En medio de su mensaje, Biden volvió a pedir a todos los estadounidenses en Ucrania que abandonen el país lo antes posible, antes de que no puedan hacerlo de una manera segura.

A pesar de la tensión que se mantiene, Biden destacó que su gobierno aún está dispuesto a buscar la diplomacia con Rusia, pero advirtió que si avanza a una invasión en Ucrania habrá “una abrumadora condena internacional”.

“La rendición de cuentas importa. Si Rusia invade en los próximos días y semanas, el costo humano para Ucrania será inmenso. Y el costo estratégico para Rusia también será inmenso. Si Rusia ataca a Ucrania, se encontrará con una abrumadora condena internacional”, advirtió el presidente estadounidense.

Biden destacó que el mundo no olvidará que Rusia eligió la muerte y destrucción innecesarias.

Además, aprovechó el espacio para dirigirse al pueblo ruso, asegurando que Estados Unidos no es una amenaza y no está buscando una guerra.

“Ucrania no está amenazando a Rusia. Ni Estados Unidos ni la OTAN tienen misiles en Ucrania. No tenemos planes de ponerlos allí también. No estamos apuntando al pueblo de Rusia. No buscamos desestabilizar a Rusia. A los ciudadanos de Rusia: no son nuestro enemigo. No creo que quieras una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, aclaró Biden.