Demandan a Alec Baldwin por accidente en set de grabación

Alec Bladwin ya fue demandado por el homicidio culposo de Halyna Hutchins en el set de filmación de la película 'Rust'. Fue el esposo de Hutchins quien presentó la documentación legal que enumera las fallas en el set de grabación de la película, que llevaron a la muerte a su esposa y directora de fotografía.

El equipo de abogados de Matthew Hutchins y su hijo Andros, calificaron la evidencia como "abrumadora", por lo que presentaron la demanda en el tribunal de Nuevo México y a la vez, ofrecieron una conferencia de prensa en Los Ángeles, California.

"La conducta imprudente y las medidas de reducción de costos condujeron a la trágica muerte sin sentido de Halyna Hutchins", dijo el abogado Brian Panish ante los medios de comunicación.

El quipo presentó una recreación animada del tiroteo que muestra la secuencia del evento que, según los presentes, ocurrió aquel día en Bonanza Creek Ranch, en las afueras de Santa Fe, Nuevo México, el 21 de octubre.

Baldwin fue quien disparó el arma que dejó sin vida a Hutchins e hirió a Joel Souza y en repetidas ocasiones se ha mencionado que el arma no tenía porqué estar cargada con cartuchos reales. La investigación sigue su curso y las autoridades están enfocadas en investigar cómo fue que llegaron las balas reales al set de grabación.

La demanda en contra de Baldwin, señala que el actor nunca revisó el arma antes del rodaje y apuntó directamente a Hutchins durante el ensayo de una escena. Además, aseguraron que Baldwin no aceptó el entrenamiento de desenfunde de armas que estaba practicando cuando le disparó a Hutchins.

El equipo de abogados también está demandando a la armera de la película de bajo presupuesto, Hannah Gutierrez-Reed y el ayudante de dirección, David Halls. quien le entregó el arma de fuego a Baldwin.

The family of a woman killed during filming of the Western movie ‘Rust’ has filed a wrongful death suit against actor Alec Baldwin ‘and others responsible for safety on set,’ an attorney for the family said https://t.co/X6CM90Nfs7 pic.twitter.com/aGsNESvOGK

— Reuters (@Reuters) February 15, 2022