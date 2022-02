Detienen conductor en base militar de Coronado con materiales para fabricar bombas

(NOTICIAS YA).-Un conductor fue detenido en la entrada principal de la Estación Aérea Naval de North Island (NASNI, por sus siglas en inglés) de la base militar de Coronado, tras encontrar materiales para hacer bombas dentro de su vehículo el martes por la mañana, dijo un oficial de la Marina de los Estados Unidos.

El incidente se registró alrededor de las 9 a.m., cuando los guardias de seguridad detuvieron un automóvil en la puerta de entrada de la base de Third Street. Dentro del vehículo descubrieron materiales que parecían ser para para la fabricación de explosivos, aunque no se encontró ninguna bomba, de cauerdo a un informe de City News Service.

Los Servicios de Investigación Criminal Naval (NAS, por sus siglas en inglés) detuvieron al conductor, quien aún no ha sido identificado, e investigan el origen de los materiales.

La puerta principal en Third Street y la puerta de salida en McCain Boulevard fueron cerradas para la investigación. Las puertas de First Street y Ocean Boulevard permanecieron abiertas.

Hasta el momento no se ha revelado más información.