En Colorado, alrededor de 1 de cada 10 trabajadores son víctimas de robo salarial

(NOTICIAS YA).- Medio millón de trabajadores en Colorado son víctimas anualmente de robo salarial en el estado.Este problema afecta desproporcionadamente a la comunidad hispana. Un televidente solicitó ayuda del equipo de Univisión, ya que se le adeuda su salario. Está desesperado. No sabe qué hacer.

“Pos, uno se siente muy impotente, porque uno no puede hacer nada. El te dice, si te debo y voy a hacer un plan para pagarte. ¿Cuándo? Está uno esperando cuándo deciden pagarle a uno.” así describe su frustración.

Este padre de familia, no se atrevió a mostrar su identidad, porque teme a represalias de su empleador o todavía peor, cree que se puede afectar su estatus migratorio en el país. Un lujo que no puede darse. Él tiene 5 hijos, su esposa es ama de casa, es el único sostén económico de su familia.

El afectado, dice haber pedido varias veces a su empleador que le pagará su trabajo. Sin embargo, hasta el momento, solo ha recibido excusas e insultos. Nosotros contactamos al empleador y hasta este momento de la publicación de su historia, no recibimos ninguna respuesta.

Lamentablemente estos casos pasan con frecuencia, así nos asegura la directora de políticas, de Towards Justice, Nina Disalvo, quien lidera una organización que se dedica a luchar por los derechos laborales. Ella explica que como mínimo el robo de salarios le cuesta a los trabajadores del estado 750 millones de dólares. Disalvo le sugiere a los habitantes que no se queden callados y reclamen sus derechos, no importa su estatus legal.

La entidad le puede ayudar con consultoría legal, tomando su caso o dándoles orientación para que presente una queja al Departamento de Trabajo y Empleo. Los servicios son gratuitos. Puede llamarlos al (720) 441-2236 o dirigirse a su página web.