Estudiantes toman acción legal contra salón de belleza en McAllen

Un grupo de estudiantes está acusando a un salón de belleza por no darles la capacitación que se les ofreció en un principio.

El salón de belleza I.E.P.B. en la ciudad de McAllen, está siendo acusado de supuesta estafa, de acuerdo a la versión de varias estudiantes, el salón ofrecía clases de cosmetología dentro de las cuales venían incluidas las horas que califican para poder obtener la licencia de esteticista.

Las alumnas indican que al terminar las clases fueron informadas que no tendrían su licencia, por lo que han decidido demandar al salón, ya que no se les hace justo que invirtieron tiempo y dinero para poder obtener la licencia, poder trabajar y así recuperar su inversión y dedicarse a lo que estudiaron como una herramienta de trabajo y al final de curso no pueden hacerlo, no pueden trabajar porque no existe la licencia que les habían prometido al inicio del curso.

“Esto es una injusticia, ya que hemos gastado mucho dinero en esta escuela, yo en lo personal he gastado 9 mil dólares, ¿para qué? Yo no voy a poder tener mi licencia” dijo Verónica Flores estudiante del salón.

Ante este desacuerdo, las estudiantes ya han tomado acción legal preparando la demanda para ver de qué forma se puede arreglar esta situación.

La abogada Tania Ramírez, está preparando todo para representar a las estudiantes que se sienten engañadas y estafadas.

Por otro lado, Univision habló con la representante del salón Jacqueline Díaz, ella explica que fue una confusión ya que dice que los certificados que se entregan ahí respaldan un taller no una clase con créditos bajo el estado y estan en la mejor disposición para tratar de arreglar lo sucedido.

Díaz trató de hablar con las estudiantes para explicarles como manejan ellas las supuestas clases o talleres, pero las estudiantes no quisieron ceder y al parecer todo se ira bajo la vía legal.