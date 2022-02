Encuentran a niño de 12 años que reportaron desaparecido en Monument

(NOTICIAS YA).- ACTUALIZACIÓN: El niño fue encontrado sano y salvo, indicó este martes la Oficina del Alguacil del Condado El Paso.

Fue reportado como desaparecido un niño de 12 años en Colorado.

Thomas Sotelo, de 12 años, fue visto por última vez a las 8 de la mañana de este martes 15 de febrero, en la cuadra 2000 de Hunters Glen Road, en la localidad de Monument.

Have you seen 12 year-old Thomas Sotelo?

He was last seen today (2-15-2022) at 8AM in the 2000 block of Hunters Glen Road (Monument).

If seen please call 719-390-5555. #Bolo #Missing Map in comments. pic.twitter.com/78GDt7hTvj

