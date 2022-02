Al Rescate: No pague multas innecesarias por pagos tardíos de su alquiler.

(NOTICIAS YA).- El programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de Colorado, o ERAP, brinda ayuda para personas que no pueden pagar su renta debido a las dificultades financieras provocadas por el COVID-19. Martina Falcón, una televidente, nos contactó diciendo que ella recibió esta ayuda estatal pero ahora su arrendador le está cobrando supuestos recargos por pagos tardíos.

“Me siento desesperada. Me siento como abusada por mi incapacidad”, así describe su experiencia.

Falcón lleva 6 años viviendo en su residencia. Lamentablemente, no pudo seguir trabajando debido a la pandemia. Por lo que se vio obligada a solicitar fondos de ayuda. Su petición fue aprobada y le pagaron 7 meses de alquiler. Sin ebargo, la afectada nos comenta que ha recibido cobros de $305 por pagar tarde. Contactamos a la oficina de arrendamiento en el lugar que vive la afectada . El supervisor del lugar nos dijo que no podía dar comentarios al respecto. Tambien, nos pidió que llamáramos directamente al dueño de la propiedad, pero hasta la fecha de publicación de esta noticia no nos devolvieron la llamada.

Además, consultamos con The Action Center, una organización sin fines de lucro que se especializa en asistencia a la comunidad, incluyendo ayuda para el pago de alquiler. Tracy Sluzalis, representante de la entidad, comenta que los fondos del programa ERAP son pagados directamente al casero. También, la ayuda tiende a incluir cargos los adicionales por pagos atrasados. Es decir, las multas que le están cobrando a Falcón. Sluzalis, convoca a la población local a que contacten a su organización si se encuentran en esta situación o necesitan otro tipo de beneficios comunitarios. En los últimos años , este centro ayudó a más 1,000 personas con asistencia de viviendas.