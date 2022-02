Algunas escuelas de San Diego anunciaron que cerrarían debido al frío y la nieve

(NOTICIAS YA).-A través de un comunicado la Oficina de Educación del Condado de San Diego anunció que algunas de sus escuelas permanecerían cerradas este miércoles debido a las condiciones climatológicas.

La dependencia recalcó también que la seguridad de alumnos y personal de las instituciones educativas es de vital importancia para todos los distritos escolares de San Diego, es por eso que en esta ocasión se decidió que era mejor suspender las actividades.

Los distritos escolares que permanecerán cerrados debido a la nieve y heladas temperaturas, para permitir que se tenga un día de nieve son:

Además los distritos escolares de Julian empezarán un par de horas más tarde sus actividades el día de mañana jueves 17 de febrero, mientas que esa medida fue adoptada por el Distrito Escolar Unificado de Warner para el día de hoy, debido a las bajas temperaturas registradas por la mañana.

Será a través de la cuenta oficial de Twitter de la Oficina de Educación del Condado de San Diego, donde se estén compartiendo actualizaciones respecto a las medidas adoptadas por los distritos escolares.

#Breaking: Due to snow and freezing temperatures, several San Diego County school districts will be closed or have late starts on Wednesday and Thursday. Details: https://t.co/cDwwJVyCR3

— San Diego County Office of Education (@SanDiegoCOE) February 16, 2022