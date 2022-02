Belinda habló tras su separación con Christian Nodal

Después de dar a conocer su separación, Christian Nodal y Belinda se han mantenido como tendencia en redes sociales, al haber dejado más dudas que respuestas para su fandom mexicano, así como para los medios de comunicación que continúan indagando en los hechos ocurridos entre ambos.

Fue por la noche de el 15 de febrero, que la cantante emitió una declaración pública, ante las dudas, críticas, comentarios y muestras de afecto que recibió durante toda la semana, en la que se leyó afectada por la situación y con ganas de retomar su vida.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió un mensaje con sus más de 14 millones de seguidores, en el que además de agradecer las muestras incondicionales de apoyo, pidió respeto para ella y el cantante norteño: "Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida porque trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho...

Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida, concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente. Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida", escribió.

Estas son las primeras palabras que la también actriz comparte con sus seguidores, luego de que Nodal hiciera pública la noticia y además contestara a algunos mensajes que les escribieron, en donde lo atacaban por haber lastimado a la "Princesa del Pop Mexicana".