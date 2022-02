Biden rechaza solicitud de proteger registros de visitantes de la Casa Blanca de Trump

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden rechazó una solicitud del expresidente Donald Trump para proteger los registros de los visitantes a la Casa Blanca durante su mandato, incluyendo a quienes se les permitió ingresar el 6 de enero del 2021.

Con su solicitud, Trump pretendía proteger los registros de visitantes del comité especial que investiga el ataque al Capitolio, invocando el privilegio ejecutivo.

Sin embargo, este miércoles, la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, informó que el presidente determinó que el privilegio ejecutivo “no es lo mejor para los intereses de Estados Unidos y, por lo tanto, no está justificado, en cuanto a estos registros”, de acuerdo con una carta dirigida a los Archivos Nacionales, y citada por primera vez por The New York Times.

A finales de enero, los Archivos Nacionales entregaron los registros en cuestión a la Casa Blanca de Biden para su revisión. De acuerdo con CNN, los documentos incluyen información sobre las citas de personas procesadas para ingresar al complejo, incluso durante el 6 de enero.

Aunque Trump intentó proteger los registros de visitantes con afirmaciones de seguridad nacional, Remus destacó que la administración de Biden los divulga mensualmente de manera voluntaria, con algunas excepciones, tal como lo hacía Barack Obama en su gobierno.

“La mayoría de las entradas sobre las que el expresidente ha hecho valer el privilegio ejecutivo se harían públicas según la política actual”, escribió Remus, detalla CNN.

Pero hasta ahora, no queda claro qué tan detallados son los registros de visitantes de Donald Trump y qué podrían revelar para la investigación del comité del 6 de enero.

Además, Biden está destacando la necesidad de que el comité obtenga esta información, por lo que ha ordenado que los Archivos Nacionales proporcionen estos documentos 15 días después de que el expresidente haya sido notificado.

“A menos que lo prohíba una orden judicial. Si el período de 15 días vence en un fin de semana o feriado, debe proporcionar los registros al Comité Selecto el siguiente día hábil”, dijo Remus.

La abogada destacó que el comité acordó tratar las entradas asociadas con los nombramientos designados como sensibles a la seguridad nacional, por lo que serán confidenciales y deben abstenerse de compartir esta información sin una consulta previa.