Coachella eliminará todos los requisitos de cubrebocas, vacunas y pruebas COVID-19

(NOTICIAS YA).-Ante las relajaciones en el mandato de cubrebocas en el estado de California, los festivales de música como Stagecoach y Coachella en el desierto de Palm Springs, eliminaran los requisitos de vacunación, cubrebocas o pruebas de COVID-19, anunciaron los organizadores el martes.

“Mientras nos preparamos para pasar juntos un fin de semana increíble en el desierto, anunciamos que no habrá requisitos de vacunación, pruebas o máscaras en Stagecoach 2022, de acuerdo con las pautas locales”, tuitearon los organizadores de Stagecoach.

Coachella también actualizó su sitio web para anunciar los cambios en los mandatos y medidas de seguridad de COVID-19.

Los organizadores señalaron que los eventos se llevarán a cabo teniendo en cuenta las condiciones locales de salud pública y que pueden cambiar en cualquier momento.

Para más información sobre el festival de música Coachella visita: coachella.com/rules

