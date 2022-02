Otro niño se suicida por bullying; tragedia recuerda a la de "Toñito"

(NOTICIAS YA).- La noticia de un pequeño de Utah que se suicidó debido al acoso escolar que sufría ha consternado al país y al mundo, además de ser un trágico recordatorio de un caso similar hace dos años en Colorado.

Drayke Hardman se habría quitado la vida en días recientes, luego de un año de sufrir maltrato físico y verbal en la escuela.

El cuerpo de Drayke, de 12 años, fue hallado el pasado 10 de febrero. El menor yacía en el piso de su casa y, aunque sus padres lo llevaron rápidamente a un hospital, los esfuerzos por salvarle la vida no tuvieron éxito.

"Este es el resultado del hostigamiento. Mi chico guapo estaba peleando una batalla de la cual ni yo podía salvarlo. (El bullying) es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor”, lamentó la madre del pequeño, Samie Hardman.

“Mi corazón está destrozado; no sé cómo arreglarlo, o si alguna vez lo haré (...) Su propósito aquí era enseñar bondad”, escribió devastada la mujer en su cuenta de Instagram.

Algunas personas han comparado la reciente muerte de Drayke Hardmann con la de “Toñito” Estrada, la cual llenó de tristeza a Colorado, particularmente Aurora.

Hace dos años casi exactos, y también en el marco del Día de San Valentín, se dio a conocer la trágica muerte por suicidio de Antonio Manuel Estrada quien, como Hardmann, tenía solo 12 años y “no soportó el bullying que le hacían en su escuela. Un niño lo azotaba contra la pared y le hacían burla”, relató entonces su madre, Iris Almeraz.

El trato indigno no se limitaba a las instalaciones educativas, sino que también era promovido por algunos de sus familiares, quienes insultaban a "Toñito" con adjetivos supuestamente “de cariño”, como “retrasado mental”, “tonto” y “perdedor”.

También en este caso fue la madre de la víctima quien se encontró con su pequeño hijo ya sin vida. “Encontrar a mi hijo colgado es lo peor que he vivido. No quiero regresar más nunca a esa casa. Aunque intenté darle primeros auxilios, ya era tarde”, lamentó Almeraz, destacando que la escuela del menor estaba al tanto de la agobiante situación y no actuó.

“Yo dije varias veces en la escuela lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada. Justo estaba hablando con su maestra por teléfono para ver cómo podía ayudarlo, cuando se ahorcó”, añadió.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el acoso escolar es una situación grave que afecta al 19% de los alumnos entre 9º y 12º grado en el país.

*Información de Carlos Moreno