Sigue la polémica de un salón de belleza y un grupo de exalumnas

Después de las acusaciones que se han hecho al salón de belleza I.E.B.P. de McAllen por ofrecer una licencia de cosmetología y no otorgarla, otras estudiantes han dado testimonio de su paso por este salón de que las acusaciones no son ciertas y carecen de fundamento.

Varias alumnas se presentaron en un mitin para alzar la voz y que las autoridades las apoyaran al denunciar que no recibieron lo que se les había prometido, la licencia con la que todas las estudiantes contaban para poder trabajar y recuperar la fuerte inversión que han gastado al registrarse en el salón para tomar los cursos que se ofrecieron.

Las estudiantes levantaron la voz ante el supuesto fraude cometido por el salón I.E.B.P. ellas han terminado sus estudios y estaban en espera de recibir la licencia de cosmetología, pero no fue así.

“No entiendo porque están haciendo este tipo de acusaciones, pero nosotros firmamos un contrato cuando entramos. Te dicen, esto nada más es un workshop, es una educación continua, no entiendo que mal experiencia pudieron tener aquí” dijo Tania García, estudiante de I.E.P.B.

Además, se ha comentado que las cantidades que se han manejado en la inversión de los talleres o cursos es falsa, ya que se había hablado de alrededor de 9 mil dólares que se habían gastado para obtener la capacitación, cosa que indican es mentira.

“Pues en ningún momento aparece aquí ningún costo como dijo la señorita de 9 mil dólares jamás hemos cobrado eso” señaló Georgina Santos directora general de I.E.P.B.

La abogada que se encuentra representando a las 15 estudiantes que aparentemente han sido estafadas, dice que, tienen pruebas donde se muestra que las instructoras decían que las clases tenían peso estatal.

Indica que los diplomas que se les dieron no les sirve de nada, no pueden trabajar y eso no era lo prometido.

Por su lado la representante del salón indica que ya están tomando acción legal por la difamación que se está generando en torno a los talleres que ofrecen reiterando que en México tienen una institución con miles de estudiantes y toda esta problemática está afectando gravemente la imagen y por ende el negocio.