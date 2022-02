Gobernador de California anunciará nueva fase en su plan frente a la pandemia

(NOTICIAS YA).- California quiere seguir siendo punta de lanza nacional en el manejo de la pandemia, el estado libra dificultades en varios frentes y busca continuar ganando la lucha contra el Covid-19, por lo que el Gobernador Gavin Newsom anunciará el día de hoy la nueva fase de respuesta a la pandemia, una vez que el mandato de uso de mascarillas ha terminado para la población vacunada.

El anuncio se dará en punto de las 3:15 p.m. este jueves según anuncio la oficina del gobernador en su cuenta oficial de Twitter, afirmando que buscan seguir como uno de los estados con mejor respuesta ante la pandemia del coronavirus.

TUNE IN: Governor @GavinNewsom will unveil the next phase of California's nation-leading pandemic response.

Watch live at 3:15 PM

February 17, 2022