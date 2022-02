Más de 100 personas muertas tras deslizamientos de tierra en Brasil por lluvias

(NOTICIAS YA).- Las lluvias históricas que se han registrado en Brasil provocaron increíbles inundaciones y deslizamientos de tierra que han dejado al menos a 105 personas muertas y decenas desaparecidas, de acuerdo con información de las autoridades.

Las fuertes lluvias que azotaron Petrópolis, Río de Janeiro, durante la tarde del martes crearon importantes corrientes y deslizamientos que arrasaron tanto con casas como con vehículos.

La Defensa Civil de Río informó que Petrópolis acumuló más lluvia en una tarde que el promedio histórico de todo febrero. Los pronósticos de lluvia aún se mantienen en la ciudad, por lo que las autoridades se mantienen alertas.

De acuerdo con la fiscalía de Río de Janeiro, hasta el miércoles por la noche se tenía una lista de 35 personas no localizadas y no descartan que la lista tanto de muertos como de desaparecidas continúe incrementando.

Los sobrevivientes de la tragedia se unieron a la búsqueda intentando encontrar a sus seres queridos de entre el lodo, según detalla AP, mientras los rescatistas trabajaban para recuperar e identificar los cuerpos.

