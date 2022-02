Revelan cómo bebé hispano fue asesinado por su padre

(NOTICIAS YA).-El llanto del pequeño George de 8 meses de nacido habría sido el motivo por el que su padre, David Corey Weingarten, de 29 años, decidió arrebatarle la vida a balazos.

“Su llanto me generaba ansiedad”, dijo Weingarten a las autoridades durante su declaración jurada por el crimen en donde también acabó con la vida de su esposa Lizet Salinas, de 26 años.

Desde temprano, el pasado 1 de febrero, día en que ocurrió el sangriento crimen, el hombre aseguró que empezó a escuchar voces.

"Acabo de dispararle a Lizet y George. Últimamente no me siento bien y algo me pasó. No sé qué pasó. He estado escuchando cosas y no sé qué está pasando", dijo Weingarten a un operador del 911.

Cuando el operador del 911 le preguntó al padre del pequeño hispano si veía heridas que estuvieran sangrando mucho, respondió que creía que los dos estaban muertos. Posteriormente, efectivos de la uniformada local llegaron a la vivienda donde consiguieron al presunto responsable frente a la misma.

De inmediato aceptó su culpa y terminó esposado, y fue cuando los oficiales encontraron la horrenda escena del crimen.

Por este hecho, el sospechoso enfrenta 8 cargos, entre los que destaca homicidio en primer grado, y el próximo 10 de junio deberá presentarse de nuevo a un juzgado local para su audiencia preliminar.

La única sobreviviente a la masacre

La única sobreviviente del sangriento crimen es una bebé que quedó bajo el cuidado de su abuela. Se trata de la pequeña Amber Marie, quien todavía no cumple dos años y ya atraviesa el que será quizás el momento más duro de su vida.

"Cualquier ruidito o lo que sea, como que lo fastidiaba (a Weingarten), si lloraba la niña", dijo Lizbeth Nayeli Salinas Mijangos, tía de Amber y hermana gemela de Lizet .

Ella cuenta que los disparos no sólo mataron a su gemela, sino también a una parte de ella.

"Me duele mucho, era mi otra mitad. Ella siempre quiso ser madre y yo sé que ella trató de ser la mejor madre para sus dos hijos", agregó.

Para la abuela de la menor, Servanda Mijangos García, su mayor preocupación es el futuro de la pequeña, por lo que ha abierto esta cuenta de Go Fund Me en busca de ayuda. Para lograr así que la mancha en su infancia no arruine su adultez.

Para ayudar, puede hacer clic aquí: https://gofund.me/bb78e500