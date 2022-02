Biden destaca que no es tarde para la diplomacia en conflicto entre Rusia y Ucrania

(NOTICIAS YA).- El presidente Joe Biden habla este viernes desde la Casa Blanca, y por segunda vez en una semana, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, destacando que aún no es tarde para la diplomacia.



Watch live as I give an update on our continued efforts to pursue deterrence and diplomacy – and an update on Russia’s buildup of military troops on the border of Ukraine. https://t.co/Xt6EQUNltF

— President Biden (@POTUS) February 18, 2022