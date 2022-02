California pone a prueba a la Suprema Corte con nueva legislación para armas de asalto

(NOTICIAS YA).-Hace un par de meses el gobernador Gavin Newsom lo advirtió y hoy California está lista para poner a prueba a la Suprema Corte y ver su reacción ante la nueva legislación estatal que permitirá a los californianos prohibir los armas de asalto en su territorio, un recurso legal similar al utilizado por Texas, cuya ley estatal permite a los ciudadanos prohibir el aborto una vez que hayan sido detectados latidos en el corazón del feto.

Recordemos lo sucedido en diciembre para entender la actitud retadora que mantiene actualmente el gobernador con la Suprema Corte, basta mostrar la publicación realizada en Twitter por el mandatario estatal en aquel momento.

SCOTUS is letting private citizens in Texas sue to stop abortion?!

If that's the precedent then we'll let Californians sue those who put ghost guns and assault weapons on our streets.

If TX can ban abortion and endanger lives, CA can ban deadly weapons of war and save lives. https://t.co/N5Iur9PEUZ

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 12, 2021