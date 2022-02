Podría pasar 20 años en prisión por arrojar a anciano de autobús

(NOTICIAS YA).- La originaria de Las Vegas que causó la muerte de un hombre de la tercera edad tras lanzarlo de un autobús fue sentenciada a entre ocho y 20 años en prisión.

“Siento mucho mi comportamiento”, le dijo la joven Cadesha Bishop, hoy de 28 años, a la jueza de distrito Tierra Jones. En marzo de 2019, Bishop empujó a Serge Fournier, de 74 años, desde un autobús que todavía no se detenía completamente, informó Las Vegas Review-Journal.

El anciano falleció alrededor de un mes después de la agresión, mientras que la responsable de su dramática caída incluso fue procesada por homicidio inicialmente. Fournier ni siquiera tuvo la oportunidad de tratar de amortiguar el golpe, pues sostenía un pesado y largo objeto metálico cuando fue empujado, el cual básicamente lo inmovilizó.

LEE: Arrestan a hombre que mató a otro en pelea por vehículo en Las Vegas

Aunque las imágenes del ataque la muestran lanzando al hombre con premeditación y técnica, además de que luego abandonaría el transporte sin haber ofrecido ayuda, la mujer se quejó de que ha sido mal e injustamente presentada por los medios de comunicación.

“Lo siento por la manera en que fui presentada (por los medios) durante el momento más bajo y débil de mi vida”, expresó la mujer, quien en diciembre se declaró culpable de abusar de una persona mayor o vulnerable resultando en su muerte.

El reporte de su arresto cita a varios testigos que aseguraron que Bishop estuvo gritando insultos en el autobús. Cuando Fournier pasó junto a ella para bajarse, le dijo: “sé amable con los pasajeros”. Ella respondió empujándolo con ambas manos del vehículo en movimiento. Luego tomó a su hijo y se fue con toda tranquilidad.

LEE: Una persona muere tras ser arrollada por un tren en Carlsbad

La acusada dijo a Jones que otros jueces le indicaron que podría ser candidata para obtener la libertad condicional, por lo que pidió ser referida a algún programa. También aseguró que solo se declaró culpable del crimen porque no creía que fuese a conseguir un acuerdo justo si no lo hacía.

“Solo pido la ayuda del tribunal. La forma en que he sido representada no es justa para alguien que nunca antes había estado en problemas”, Bishop argumentó.

Cabe destacar que nadie habló en nombre de la víctima durante la audiencia en cuestión.

LEE: Esposos protagonizan tiroteo en Aurora; ella muere y él queda grave

La jueza respondió que Bishop podría solicitar acceso a distintos programas mientras esté en prisión, pero que su sentencia será acorde al periodo que determine el acuerdo con la Fiscalía.

“Las acciones en este caso no la convierten en una candidata para la libertad condicional. No la pondré bajo libertad vigilada. Eso no sucederá aquí hoy”, dijo la jueza Jones, enérgica.

Por su parte, el abogado defensor Stephen Spelman se dirigió a la jueza para informarle que su clienta sufría de trastorno bipolar y por estrés postraumático.

“Aunque nunca minimizaría el dolor de la pérdida de una familia, por supuesto, y sin que se vuelva una excusa, esto ciertamente me ayuda a entender un poco más cómo pudo haberse suscitado esta tragedia”, concluyó el representante legal.