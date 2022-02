Adultos mayores blanco de estafas telefónicas

El incremento de estafas hacia los adultos mayores ha provocado la reacción de organizaciones como AARP, por lo que hace recomendaciones para no caer en manos de estafadores.

De acuerdo a la organización AARP, el 40% de los adultos mayores de origen hispano han sido blanco de estafas, se han reportado más de 369 mil estafas a nivel nacional, donde muchas de las personas engañadas fueron de la tercera edad.

Estas estafas funcionan principalmente, haciendo creer a las personas que hablan de parte de un trabajador del gobierno, llaman telefónicamente y piden los datos personales de la gente, muchas veces supuestamente para ayudarlos a resolver algunos problemas, entonces, es ahí donde muchos caen en la trampa dando su número social, la información de su seguro médico, y muchas veces dan datos de sus cuentas bancarias.

El portavoz de la AARP Alex Juárez indica “Estas organizaciones gubernamentales nunca nos van a hablar, para pedirnos esta información, así que hay que decirles a nuestras personas queridas, a nuestros seres queridos, que no contesten esas llamadas y si llegan a contestarla, que no proveen, no den esa información privada”.

Los expertos indican que muchos estafadores al hacerse pasar por funcionarios gubernamentales, o miembros de compañías pidiendo pagos por facturas atrasadas y con la intención de ayudarlos a disminuir sus deudas, engañan a las personas sacándoles los datos de tarjetas o número social, con lo que pueden robar su identidad y dinero de sus cuentas.

Es muy importante estar al pendiente de los movimientos bancarios de sus cuentas, de los retiros y las transferencias que se hacen, y su usted no las ha realizado debe notificarlo inmediatamente a su banco.

Si usted ha sido víctima de una estafa pude denunciarlo a las autoridades y con las agencias locales de protección a los adultos mayores, también puede dirigirse a AARP al 877-908-3360 para recibir asesoría gratuita sobre lo que debe hacer ante un caso de estafa.