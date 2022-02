Comparten nuevas fotos de Pablo Montero como Vicente Fernández

Estamos muy cerca de poder presenciar la vida y obra de uno de los cantantes más importantes que ha dado México a lo largo de la historia. La bioserie de Vicente Fernández es uno de las producciones más esperadas en los últimos meses y más ha crecido la expectativa con lo adelantos y fragmentos de ensayos que han aparecido en redes sociales.

Fue el día de hoy que la revista TVyNovelas, publicó una entrevista con Pablo Montero, quien interpretará a 'El Charro de Huentitán', así como las nuevas fotografías oficiales de su caracterización, en donde el actor habló del reto y el sueño cumplido, al ser parte de una producción como esta: "Es el sueño de mi vida, el personaje que siempre quise hacer y que significará un antes y un después de mi carrera. Yo, como era tan cercano a don Vicente, lo conocía perfectamente, por eso me dejé crecer el cabello, me dejé las patillas y el bigote para lucir lo más parecido posible. Nosotros no queríamos hacer una caricatura, entonces nos enfocamos en que a nivel visual no resultara un choque para el espectador", comentó.

En las fotografías se puede apreciar el enorme parecido entre ambos cantantes y previamente, habíamos sido testigos de una filmación, en la que se a Montero cantando los temas de Don Chente, por lo que las expectativas sobre el personaje son altas.

El productor de la serie, Juan Osorio, aprovechó para mencionar aquellas cualidades que vio en Pablo Montero, no solo para invitarlo al proyecto, sino para seguir sus recomendaciones, ya que su cercanía con Vicente Fernández, era profunda. El productor mencionó que tanto el canto como la actuación, fueron puntos fundamentales: "Está en la edad para hacerlo, canta estupendo, le sobran características y cualidades, además, sabe montar muy bien", señaló.