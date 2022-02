Entrenador Hispano sobrevive milgrosamente una caída de 60 pies

(NOTICIAS YA).-

La comunidad de Aurora presenció un milagro cuando el estimado Entrenador Ben sobrevivió a una caída que muchos no sobreviven para contar el cuento.

Su hermano lo ayudó: “Me decía que yo no podía respirar. Le dije siéntate , siéntate, logró sentarse y respirar mejor ”.

Todo ocurrió un lunes cuando Benjamín Sandoval, o Entrenador Ben, como es conocido afectuosamente, sufrió una trágica caída desde 60 pies de altura. Mientras estaba cortando un árbol, en cuestión de segundos sucedió el grave accidente.

No tiene memoria de lo que pasó después, pero su hermano, quien se lo recuerda. Le dijo que en su caída él se estrelló con el techo de un patio antes de colapsar contra el piso de concreto. Cuando cobró conciencia ya la ambulancia estaba de camino. Temía lo fatal.

“Me dijeron estás todo destrozado por dentro, el cuerpo está todo quebrado. Solo pensaba lo peor. Aquí se acabó mi vida ”.

Afortunadamente, su miedo no se convirtió en realidad, y aunque con 6 costillas rotas, la clavícula y el brazo quebrado, además de otras lesiones, se encuentra recuperándose poco a poco. El Entrenador Ben nos dice que agradece la ayuda de la Virgencita, su familia y el abrumador cariño de la comunidad.

“El apoyo que me han dado, inmensamente, cuando estaba yo en el hospital, fueron allá afuera del hospital. Y a mí me ayudó impresionantemente el apoyo que me dieron ahí, como que me levantó y me dió ánimos. Están conmigo. Están agradecidos por lo que he hecho por ellos”.

Por más de seis años. Ben ha creado un espacio donde jóvenes hispanos tienen la oportunidad de crecer mental y físicamente practicando fútbol. Actualmente dirige cuatro equipos, ayudando a más de 70 niños. Pretende que se alejen de los videojuegos y de las pandillas. Así podrán labrarse un mejor futuro. Si sobrevivió al accidente significa que su labor no ha terminado. Seguirá sembrando esperanza en los corazones de los jóvenes. Los padres confían plenamente en el desempeño del Entrenador Ben.

Si desea ayudar al Entrenador Ben en su labor y sus facturas médicas puede hacerlo dirigiéndose a su página de Gofundme.