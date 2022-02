Familia vive momentos de tensión tras perder por unas horas a una niña

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Oceanside solicitó el apoyo de la población para ubicar a una niña extraviada.

Para fortuna de sus familiares, la menor de apenas 11 años de edad ya fue localizada sana y salva, se encontraba en el domicilio de una amiga.

**LOCATED** a missing 11 year old hispanic female,Jovana Zepeda, 5ft, 98 pds, last seen 4700 Yuma at 1130. https://t.co/fOrJhswG5F

La jovencita en cuestión era Jovana Zepeda, la cual había vista por última vez en el 4700 de Yuma Avenue, a las 11:30 a.m.

Las autoridades la describían como una niña de pelo largo color negro y rasgos hispanos, mide aproximadamente 5 pies de altura y pesa alrededor de 98 libras.

Las autoridades pedían a cualquier persona que la hubiera visto o que pudiera tener información sobre su paradero, que se comunicara con el Departamento de Policía de Oceanside al (760) 435-4986.

OPD looking for a missing 11 year old hispanic female,Jovana Zepeda, 5ft, 98 pds, last seen 4700 Yuma at 1130. https://t.co/GYFgTrdbmN

— Oceanside Police (@OceansidePD) February 21, 2022