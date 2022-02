Justin Bieber da positivo a Covid-19 tras concierto en San Diego

(NOTICIAS YA).-El popular cantante canadiense Justin Bieber se vio obligado a retrasar algunas de las próximas fechas de su gira mundial, luego de que tras dar un concierto en el Pechanga Arena de San Diego, un integrante de su equipo resultara positivo al virus del Covid-19.

El concierto fue realizado el viernes en el inmueble ubicado en el Distrito de Midway y forma parte de la gira de conciertos de la super estrella luego del lanzamiento de su álbum "Justice", el cual salió a la venta en 2021.

El tour alrededor del mundo, estaba pensado en un inicio para efectuarse a partir de marzo de 2020, sin embargo la pandemia del coronavirus provocó cambios en la agenda del cantante, el cual se siente bien a pesar de haber dado positivo al coronavirus, según reveló a TMZ uno de los representantes del tour de Bieber.

La presentación del artista en Las Vegas fue pospuesta para el 28 de junio, según anunciaron a través de un comunicado el pasado sábado mediante una publicación oficial en Twitter, donde también afirman que el lanzamiento de la gira en San Diego, fue todo un éxito.

Due to a covid outbreak within the team, Justin Bieber’s Justice World Tour show scheduled to take place in Las Vegas, Nevada has been rescheduled to June 28, 2022. pic.twitter.com/Tqgrktefjn

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 20, 2022