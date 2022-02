Primer fin de semana en fase endémica genera importantes ganancias para negocios de San Diego

(NOTICIAS YA).-La celebración por el día de los presidentes fue el primer fin de semana de asueto después de que el estado dorado cambiará el manejo de Covid-19 de pandemia a endemia. En las calles, playas y parques del condado se observó una mayor afluencia de turistas beneficiando a los comercios locales.

Para la taquería del señor José Uribe cerca de la playa de Mission Beach este fin de semana ha sido el más ocupado desde que se desató el coronavirus, registrando ganancias de más del 60 por ciento.

“Va mejorando yo creo que para spring break en marzo vamos a estar al 100 por ciento” señaló Uribe.

En promedio los negocios de la región han reportado un incremento en sus ventas entre el 25 y 30 por ciento durante este fin de semana.

Para muchos el levantamiento de restricciones sanitarias por la reducción de casos covid-19 ha sido clave para que más turistas y clientes locales salgan con mayor confianza.

“Yo me siento muy bien de que no tenemos que tener el tapabocas porque para mí ha sido muy difícil especialmente con niños, me siento más tranquila de poder estar afuera” aseguró Brenda Montealegre.

Aunque desde el 17 de febrero el uso de mascarillas en lugares cerrados ya no es obligatorio muchos empleadores han optado por dejar esta medida de forma permanente por higiene y salubridad.

Los expertos aseguran que la fase endémica adoptada por California ha marcado un parteaguas para los negocios del estado que han sido afectados por la pandemia ya que cada vez están más cerca de operar sin ninguna restricción.

“Los dueños, los empleados se sienten muy positivos que las cosas están cambiando rápidamente pero hay que tomar las precauciones, hay que hacerlo despacio, para proteger a nuestros empleados y nuestros clientes'' comentó Jesse Navarro representante de la cámara hispana de comercio en San Diego.