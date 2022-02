San Diego tendrá fuertes vientos hoy, mañana una tormenta invernal

(NOTICIAS YA).-Luego de que en los últimos días ha reinado el calor en la región del sur de California, el condado de San Diego se prepara para vivir un intenso descenso en las temperaturas a partir de hoy, debido a la entrada de una tormenta invernal a partir de mañana.

Si bien se rompieron récords de altas temperaturas para algunas fechas de este mes de febrero en algunas partes del condado, ahora principalmente las zonas de montaña serán las que se vean afectadas por el frío, con la llegada de nevadas y heladas.

A winter storm will bring widespread rain, isolated thunderstorms, and gusty west to northwest winds to SoCal. Scattered showers and strong winds will begin Monday, with the most impactful rain, wind, and highest thunderstorm chances Tuesday evening into Wednesday. #CAwx pic.twitter.com/aeMIHrA28c

El día de hoy todo inicia con un aumento en las ráfagas de viento presenciadas y algunas ligeras lloviznas, la oficina en San Diego del Servicio Metereológico Nacional emitió una alerta por este hecho, dirigida tanto a las regiones desérticas como a las montañas, debido al pronóstico de vientos de entre 30 y 40 millas por hora, con ráfagas de hasta 70 millas por hora.

La alerta de fuertes vientos inició a las 10 a.m. de este lunes y se extiende hasta las 6 p.m. de mañana martes, las zonas que comprende son Borrego Springs, Banning y Desert Hot Springs, mientras que en las zonas montañosas de Riverside y San Diego encontramos a Idyllwild-Pine Cove, Julian y Pine Valley.

A partir de mañana martes por la tarde el viento estará acompañado por el frío, la alerta emitida por la tormenta invernal entra en vigor a partir de las 4 p.m. y se extiende hasta las 12 de mediodía del miércoles.

Una de las principales preocupaciones que tienen las autoridades son los conductores, ya que pueden llegar a enfrentar condiciones adversas, por eso recomiendan que si se va a conducir bajo la alerta, se tenga previsto llevar a bordo una linterna, comida y agua, víveres indispensables en caso de una emergencia.

A winter storm will create hazardous travel conditions in the mtns Tue/Wed. Low elevation snow is possible late Tue into Wed. Light snow could accumulate on major passes, like the Cajon Pass and I-8 in the San Diego mtns. Use caution and be prepared! #CAwx pic.twitter.com/ztfmoRDOAw

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) February 20, 2022