Arrestan a joven de 18 años como presunto homicida de su abuela

(NOTICIAS YA).- Autoridades en el sur de San Diego investigan un terrible homicidio en la comunidad de Chula Vista. Una mujer de 62 años es asesinada en su casa la madrugada de este martes.

La escena ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada y llamó la atención suficiente para que vecinos se percataron de lo sucedido, esto fue lo que comentó de manera anónima uno de ellos.

"Escuchamos algo de ruido, escándalo, luego se escucharon las patrullas. Me tocó ver como las autoridades golpeaban la puerta salió una persona, me toco ver como también había una persona tal vez herida o no se quedó en el piso. Llegan los auxilios se la llevan. Me quedé preocupada desde anoche, de hecho ni he dormido."

Cuando la policía llegó a la escena encontró al joven, identificado como Adrian Gutierrez de 18 años, en la sala de la casa. Supuestamente cuando vio a los oficiales corrió hacia una de las habitaciones y se armó con un cuchillo.

La policía encontró a la mujer, identificada como Diana Diaz, de 62 años, en otra de las habitaciones con señales de lesiones en el cuerpo. Fue trasladada a un hospital donde sería pronunciada sin vida.

Momentos mas tardes el joven finalemnte se entregaria a las autoridades y hasta el momento se encuentra detenido bajo sospecha de asesinato. Todavía la causa del ataque no ha sido revelada pero se sabe que su abuela ya había reportado agresiones a la policía anteriormente.