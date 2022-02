¿Maná y Christian Nodal? Su nuevo dueto está en camino

Maná y Christian Nodal anunciaron una nueva colaboración que se estrenará el próximo 25 de febrero. Se trata del icónico tema de Maná 'Te Lloré Todo Un Río', el cual fuel lanzado en 1992 y se ha convertido en uno de los temas más recordados de la agrupación.

En medio de la polémica que Nodal atraviesa al haber terminado su relación con Belinda, la noticia fue compartida, ya que hace unos días, el cantante comentó estar muy emocionado pues tenía mucha música en la que había trabajado previamente y que aún no había lanzado, por lo que empezaría a hacerlo y esta canción era una de esas: No saben cómo me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi dos años de guardar tanta música, este viernes comienza a salir", escribió en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, los liderados por Fher Olvera, compartieron en su cuenta de Instagram, un adelanto exclusivo de su colaboración, acompañados por el mensaje "25 de febrero - ESTRENO de 'TE LLORÉ TODO UN RÍO' más Nodal ¡Haz PRE-SAVE y participa para ganar un pase doble para uno de nuestros shows en @theforum de Los Ángeles!".

Fue en noviembre del 2021, cuando Maná lanzó la invitación a Nodal para hacer una colaboración, preguntándole que "Cuándo iban a componer?", a lo que Nodal respondió con la leyenda "Rockstar Patrón".

La colaboración verá la luz a solo unos días de que Nodal estrenara, 'Ya No Somos Ni Seremos', un tema que según sus seguidores, fue escrito para su exnovia. Además, Nodal está preparando lo que sería su nuevo disco que llevará por nombre Forajido, el cual se esperaba para mediados del año pasado, sin embargo luego de que Nodal atravesara problemas con su disquera, tuvo que ser pospuesto.