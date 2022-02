Zona montañosa de San Diego se prepara para recibir una gran cantidad de nieve

(NOTICIAS YA).-Como ya venían avisando las autoridades, los habitantes del condado de San Diego iniciaron el día bajo el intenso frío y el pronóstico es que la temperatura continúe descendiendo conforme avance el día, además con el paso de las horas llegará la caída de lluvia y nieve en la región.

La oficina en San Diego del Servicio Meteorológico Nacional informó también que se podrían presentar tormentas eléctricas a partir de esta tarde, lo que añadirá un componente adicional con el que los residentes tendrán que lidiar en las próximas horas.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, la dependencia compartió una animación que modela la llegada y paso de la tormenta en las próximas horas.

The storm is heading our way! Here's one models' depiction of how the rain and snow will develop today and tonight 🌧️❄️

Scattered showers will continue thru this afternoon, becoming widespread this evening and tonight.

Thunderstorms are possible this afternoon - Wed AM. #cawx pic.twitter.com/MkAhzf4fVM

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) February 22, 2022