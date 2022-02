Cardi B pide una "conclusión lógica" ante crisis entre Rusia y Ucrania

La rapera norteamericana Cardi B, siempre ha sido famosa por omitir su opinión acerca de temas y problemáticas de actualidad a través de sus redes sociales. En esta ocasión la cantante de 29 años de edad, compartió su opinión acerca de la crisis entre Ucrania y Rusia, criticando a los líderes de dichas naciones por enfocarse en los temas equivocados.

Cardi B respondió a un fanático en Twitter que le había preguntado qué pensaba sobre el asunto de Ucrania y las últimas noticias acerca de una posible invasión rusa, comentando que los líderes deberían pensar en las personas que resultan afectadas: "Ojalá estos líderes mundiales dejen de alucinar con el poder y piensen realmente en quién está siendo afectado (los ciudadanos), además de que todo el mundo está en crisis. La guerra, las sanciones, las invasiones deberían ser lo último sobre lo que deberían preocuparse estos líderes", escribió.

"De hecho, quiero decir muchas cosas, pero me voy a ocupar de mis asuntos porque a veces siento que tengo una plataforma tan grande que, si no digo las cosas correctas, me pueden matar. Realmente no estoy del lado de la OTAN. Realmente no estoy del lado de Rusia. De hecho, estoy del lado de los ciudadanos, porque al final del día, el mundo está teniendo una crisis en este momento", afirmó.

La rapera también destacó el conflicto global que tenemos en cuanto a inflación, ya que algunos expertos en economía, han mencionado que los estadounidenses podrían ver un aumento en los costos de la energía y los combustibles si empeora el problema entre estas naciones.

"Hay inflación no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Es realmente difícil recuperar la economía. Hay tantos envíos y embarques atrasados. China realmente no se está metiendo con nosotros, así que muchas cosas están detrás, muchos bienes están detrás. Y esta mierda solo lo hizo mucho más complicado, así que estoy realmente molesta por esto", expresó.

"Y deseo que todos los líderes mundiales en este momento realmente lleguen a una conclusión lógica", finalizó.

Belcalis Almánzar, nombre real de la cantante, ha expresado su interés en la política desde hace mucho tiempo, promoviendo los ideales de la campaña presidencial de Bernie Sanders y compartiendo mensajes en apoyo a Alexandria Ocasio-Cortez cuando lanzó su candidatura a representante del Congreso. De hecho, la rapera ha expresado su deseo por participar en la política de su país, sin embargo, en los últimos meses se ha mantenido alejada de la opinión ya que recibe constantes críticas debido a su posición social.

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9

— Cardi B (@iamcardib) February 22, 2022